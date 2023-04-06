Деревья высадят на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На пешеходной улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде высадят деревья. Озеленить планируется самую проходную ее часть – от площади Минина до трамвайных путей. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время проверки Нижегородского района на предмет уборки после зимы.

Кроме того, на этом участке в некоторых местах требует ремонта плитка, поскольку ее состояние оставляет желать лучшего.

- Самые проблемные участки будем полностью перекладывать, менять там ливневые лотки. Кроме того, высадим деревья с приствольной решёткой, - сообщил Юрий Шалабаев.

В целом мэр оценивает работу городских служб как удовлетворительную. Юрий Шалабаев заявил, что он будет лично проверять, как идут работы во всех районах города. Напомним, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде проходит с 5 апреля по 15 мая.

- К маю город полностью приведут в порядок, - пообещал Юрий Шалабаев.