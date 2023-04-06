Объем инвестиций дзержинских предприятий вырос на 8,4% по сравнению с 2021 годом

5 апреля глава города Дзержинска Иван Носков провел очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий. На заседании обсудили итоги социально-экономического развития Дзержинска в 2022 году.

По основным социально-экономическим показателям в Дзержинске по итогам прошлого года зафиксирован рост в сравнении с 2021 годом. Так, объем отгруженной продукции и услуг по крупным и средним предприятиям составил 163,6 млрд рублей с темпом роста к 2021 году 127,7%. Более 50% в общем объеме составляет производство химических веществ, 15,3% – производство резиновых и пластмассовых изделий, порядка 5,5% – деревообработка и производство пищевых продуктов.

Объем инвестиций дзержинских предприятий вырос на 8,4% по сравнению с 2021 годом и составил 15,1 млрд рублей. На 18% выросла среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, на 1 января 2023 года она составила 52,1 тыс. рублей.

«За любыми экономическими показателями стоят в первую очередь люди, коллективы предприятий, и от качества их работы зависит успех всего предприятия в целом. Как глава города я отмечаю, что, помимо роста инвестиционной привлекательности городского округа и наращивания производства, наши предприятия стабильно повышают доходы своих работников. Это правильный курс развития», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках Совета также обсуждались вопросы безопасности сотрудников промышленных предприятий и необходимость более ответственного подхода к сохранению здоровья дзержинцев, работающих на предприятиях города. Глава Дзержинска Иван Носков обратился ко всем присутствующим: «Хочу обратить внимание всех работодателей на вопросы безопасности и здоровье сотрудников. В первую очередь – не относиться формально к проведению медосмотров и плановых сезонных вакцинаций. Проще предотвратить заболевания или выявить их на ранней стадии, чем лишиться квалифицированного сотрудника, особенно в условиях, когда спрос на специалистов почти на порядок выше предложения».

Также на Совете директоров предприятий города Дзержинска о работе в части сбора и отправки гуманитарной помощи отчитался Фонд «Дзержинск и мы». Регулярную помощь Фонду оказывают практически все промышленные предприятия городского округа, за все время это порядка 6 млн рублей. Фонд закупает для нужд военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, и жителей народных республик технику, защитную одежду, бакалею, консервы, медикаменты и т.д.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска