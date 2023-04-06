АО «Транснефть–Верхняя Волга» отчиталось о проведенном экомониторинге в Нижегородской области

АО «Транснефть–Верхняя Волга» отчиталось о результатах экомониторинга, проведенного в Нижегородской области и других регионах присутствия компании. В рамках эколого-аналитического контроля в первом квартале 2023 года было выполнено 7 тысяч анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Лабораторно было подтверждено, что производственные объекты АО «Транснефть–Верхняя Волга» не наносят вреда окружающей среде и работают в соответствии с требованиями экологического законодательства.

Лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

С начала 2023 года компания направила на мероприятия в области экологии 8,5 млн рублей. На постоянной основе ведется работа по восстановлению численности редких видов птиц и улучшение условий их обитания, предприятие содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Кроме того, каждый год с июня по сентябрь ведется искусственное зарыбление акватории Чебоксарского водохранилища и реки Оки.