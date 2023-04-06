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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:13

Расписание маршруток Нижнего Новгорода опубликуют в апреле

Ранее подобной работы не проводилось
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Расписание маршруток Нижнего Новгорода опубликуют в апреле.

Расписание маршруток Нижнего Новгорода опубликуют в апреле.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде появится утвержденное расписание маршруток, принадлежащих частным перевозчикам. Оно будет опубликовано на портале АСИП ЦРТС до конца апреля. Об этом сообщается в группе Новой маршрутной сети Нижнего Новгорода ВКонтакте.

- Ранее в Нижнем Новгороде никогда не было опубликованных расписаний частных перевозчиков, - отметила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

Также она сообщила, что в первом квартале 2023 году наиболее востребованными у нижегородцев маршрутами, по данным «Ситикард», стали А-90, Т-45, А-48, Т-81, Т-67 и Т-87. Популярность маршрутов определялась по количеству оплаченных поездок, зарегистрированных системой «Ситикард».