Расписание маршруток Нижнего Новгорода опубликуют в апреле. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде появится утвержденное расписание маршруток, принадлежащих частным перевозчикам. Оно будет опубликовано на портале АСИП ЦРТС до конца апреля. Об этом сообщается в группе Новой маршрутной сети Нижнего Новгорода ВКонтакте.

- Ранее в Нижнем Новгороде никогда не было опубликованных расписаний частных перевозчиков, - отметила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

Также она сообщила, что в первом квартале 2023 году наиболее востребованными у нижегородцев маршрутами, по данным «Ситикард», стали А-90, Т-45, А-48, Т-81, Т-67 и Т-87. Популярность маршрутов определялась по количеству оплаченных поездок, зарегистрированных системой «Ситикард».