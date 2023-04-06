АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило масштабные работы на своих объектах в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской области и ряде других регионов - Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Тульской, Кировской областях, а также Республиках Чувашия и Марий Эл. Мероприятия были выполнены на магистральных нефтепродуктопроводах и нефтепроводах, линейных производственно-диспетчерских станциях, а также на нефтеперекачивающих станциях.

На линейных производственно-диспетчерских станциях «Макарьево» в Лысковском районе и «Степаньково» в Павловском районе выполнен средний ремонт клиновых и шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Аналогичная работа была проведена на КМНПП, МНПП Шилово-3 – Рязань, а также ЛПДС «Володарская», НПС «Прудки», и «Филино».

На подводном переходе через малый водоток 129 км Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы подключены три обводные линии общей протяженностью 709 м. для транспортировки авиационного керосина, дизельного топлива и автомобильного бензина.

На линейной части МН Сургут – Полоцк и МНПП Новки - Рязань вырезаны 13 секций, выработавших эксплуатационный срок. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на 3 года, до следующей диагностики.

Специалисты предприятия выполнили подключение реконструированного участка МНПП Новки – Рязань протяженностью 2.2 км, включая монтаж дюкера длинной 235 м. на подводном переходе трубопровода через реку. Техперевооружение объекта позволит обеспечить безаварийную работу и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов предприятия в границах национального парка Рязанской области.

С целью замены оборудования с вышедшим сроком эксплуатации произведено отключение магистрального насосного агрегата на НПС «Прудки». После вывода из эксплуатации МНА будет выполнен демонтаж, замена и подключение нового современного электронасосного агрегата отечественного производства.

После завершения внутритрубной диагностики на отводе от МНПП Новки – Рязань на нефтебазу «Судогодская» на линии по транспортировке дизельного топлива были отключены временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики, предназначенные для периодического запуска в трубопровод и приёма из него внутритрубных очистных, диагностических устройств в потоке перекачиваемых нефтепродуктов. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.

На линейной части МН Сургут – Полоцк и МНПП Новки - Рязань вырезаны 13 секций, выработавших эксплуатационный срок. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на 3 года, до следующей диагностики.

В рамках подготовки объектов к периоду паводка на линейной части магистральных трубопроводов в зонах вероятного подтопления проведено сезонное техническое обслуживание 1.9 тыс. единиц запорной арматуры.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 330 человек, использовалось 104 единицы техники.

На время выполнения работ проводились плановые остановки МП и МНПП. В настоящее время транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.