Конкурс «Хочу стать дипломатом» для выпускников стартовал в Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представительство МИД России в Нижнем Новгороде совместно с ННГУ им. Н.И.Лобачевского и НГЛУ им. Н.А.Добролюбова объявили Межрегиональный конкурс «Хочу стать дипломатом».

Конкурс организован для учащихся 11 классов, проявляющих интерес к языкам, истории, внешней политике и, конечно же, дипломатии. В интеллектуальном состязании традиционно могут принять участие выпускники школ из 5 регионов: Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей.

У школьников есть уникальный шанс поступить на «бюджет» в Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского или в НГЛУ им. Н.А.Добролюбова.

Финалисты получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Дополнительные баллы могут быть использованы при поступлении в ННГУ им.Н.И.Лобачевского или в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова на отличные от «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» направлений.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте Представительства nnov.mid.ru в разделе «Новости». При заполнении заявки требуется написать эссе на тему «Почему я хочу стать дипломатом?» (не более 2 тыс. знаков).

При заполнении анкеты следует обратить внимание на пункт «вуз». Необходимо выбрать только один вуз! Впоследствии выбранное учебное заведение нельзя будет изменить. Конкурсные туры будут осуществляться на базе выбранного университета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 мая 2023 года.

Телефон для справок: (831) 439-13-45.