Авиакомпания Smartavia начнет полеты из Нижнего Новгорода в Петербург с 1 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Smartavia с 1 мая запустит рейсы между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Самолеты будут отправляться каждый день, кроме субботы. Время вылета из Нижнего Новгорода будет зависеть от даты: это 11.30, 11.45 или 11.55. Путь до северной столицы займет два часа.

Маршрут будут обслуживать воздушные суда Airbus A320 neo и Boeing 737. Таким образом, теперь из Нижнего Новгорода в Питер можно улететь двумя авиакомпаниями: на данном направлении продолжает работать авиаперевозчик «Россия».

Ранее сообщалось, что авиакомпания NordStar с 18 мая запустит из Нижнего Новгорода авиарейсы в Сочи, а с 28 апреля возобновит полеты в Норильск.