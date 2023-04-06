Финал Всероссийской олимпиады “Я-профессионал” стартовал в Мининском университете

В Мининском университете стартовал финал Всероссийской олимпиады “Я - профессионал” по направлению “Педагогическое образование (дошкольное). За призовые места поборются 44 студента из разных регионов России, которые были отобраны из 1700 участников предыдущего этапа.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, педагогический вуз выступает организатором направления в 6 раз.

- Олимпиада “Я-профессионал” - одно из самых важных событий учебного года для целеустремленных студентов, - сказал он. - Несмотря на то, что победителей ждет денежный приз от 100 до 300 тысяч рублей, для большинства студентов главная мотивация - возможность поступить в магистратуру в любой вуз. Наша задача - помочь студентам раскрыть свой потенциал, чтобы их карьерный старт в образовании был ярким, а в дошкольные организации пришли работать высококлассные и мотивированные профессионалы своего дела.

Во время финальных испытаний студенты проводили занятия с использованием современных технологий и методик для детей дошкольного возраста.

44 финалиста были отобраны из 1700 студентов

Например, финалистка Мария Пальчикова взяла темой своего занятия со школьниками космос. По ее задумке, инопланетяне украли родителей, а ребята вместе с педагогом спасали их, используя элементы робототехники.

- Дошкольное образование - очень важный период в жизни каждого ребенка, и педагог во многом помогает ему сформировать первичную картину мира. Расширяя кругозор детей с раннего возраста, мы готовим их к будущему. Я рада, что дошла до финала. Для меня важно послушать мнение экспертов, так как я только начинаю свой педагогический путь, а члены жюри уже состоялись в профессии, - поделилась студентка 3 курса Института государственного администрирования Москвы Мария Пальчикова.

Членами жюри олимпиады стали как преподаватели вузов, так и работодатели, в том числе заведующие дошкольными учреждениями.

- Финалисты в ходе конкурса показывают свои умения и навыки, они уже звезды. Я, как работодатель, обращаю внимание на творческий подход педагога, его владение информационными технологиями и современными методиками. Будем рады видеть молодое поколение амбициозных специалистов в дошкольном образовании, - отметила заведующая Детским садом №447 г. Нижний Новгород Татьяна Тихонова.

Результаты финала олимпиады “Я - профессионал” будут известны 7 апреля.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина