Ремонт дороги между Верхними Печерами и Кузнечихой в Нижнем Новгороде обойдется в 220 млн рублей

Нижегородцы сообщили о плохом состоянии дороги у радиорынка. Фото: Дмитрий Д.

Автомобильную дорогу, соединяющую микрорайоны Верхние Печеры и Кузнечиха в Нижнем Новгороде планируют ремонтировать в 2024 году, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее пользователь соцсетей Дмитрий Д. пожаловался главе региона Глебу Никитину, что дорога, проходящая мимо радиорынка, каждый год ремонтируется, и каждый год возникают новые ямы.

-Есть в Нижнем одна небольшая проблема - дорога от Верхних Печер до Кузнечихи мимо радиорынка. Пять лет наблюдаю одно и то же: летом ремонт, осенью ямы, - написал нижегородец в комментариях к одной из записей губернатора.

В мэрии ответили, что знают об этой проблеме, но ее решение может затянуться.

- Решение данного вопроса имеет достаточно высокую стоимость - порядка 220 млн рублей. Это капитальный ремонт с устройством ливневой канализации, освещения, тротуаров и новой трубы для спрямления дороги около радиорынка. В текущем году начинаются работы по разработке проектной документации, - рассказали в мэрии.

Также там добавили, что при определении источника финансирования работы могут начаться в следующем году, а до этого момента на участке будет проводиться ямочный ремонт.