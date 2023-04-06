Более 220 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 220 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Нижегородской области летом 2023 года, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки региона Ирина Кизилова в ходе областного родительского собрания 5 апреля.

По ее словам, этим летом в регионе планируется открыть более тысячи лагерей – подготовка уже идет полным ходом. Финансирование летней оздоровительной кампании увеличилось на 16% и превысило 1,5 млрд рублей.

- Главная задача летней оздоровительной кампании министерство образования видит в качественном предоставлении услуг в наших лагерях, - подчеркнула Ирина Кизилова.

Что касается возмещения затрат на летний отдых детей, то их получат только те родители, которые направили заявки в районные комиссии по организации детского отдыха до сентября 2022 года. В 2024 году компенсацию получат те, кто подал заявку до сентября 2023 года и так далее.

- Каждый муниципалитет самостоятельно определяет сумму возмещения в зависимости от категории граждан-заявителей - это от 23% до 100%, - отметила Ирина Кизилова.