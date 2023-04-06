«Нижновэнерго» заключил Соглашение о сотрудничестве с Княгининским университетом

В целях эффективной подготовки кадров для энергетической отрасли Нижегородской области, а также улучшения взаимодействия – между филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и Княгининским университетом было заключено Соглашение о сотрудничестве.

Данное Соглашение предусматривает содействие в организации занятости студентов и трудоустройства выпускников университета, сотрудничество в научной, научно-практической и образовательных сферах в интересах решения актуальных проблем энергосбережения, а также взаимодействие в сфере произведения прикладных научных исследований, организация на базе университета совместных семинаров, конференций, встреч.

В составе делегации были начальник департамента по работе с персоналом Денисова Галина Николаевна и начальник отдела социальных отношений Ренжина Екатерина Владимировна.

В торжественной обстановке Соглашение о сотрудничестве скрепили подписями начальник департамента по работе с персоналом филиала «Нижновэнерго» Денисова Галина Николаевна и ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Анатолий Евгеньевич Шамин.