ГК «Каркас Монолит»: Обмен жилья в трейд-ин впервые прошел в Нижнем Новгороде

Анкудиновский парк.

В Нижнем Новгороде теперь есть возможность обменять старую квартиру на новую по схеме трейд-ин. Первая сделка была проведена группой компаний «Каркас Монолит». Журналисты NewsNN рассказали подробнее об этой схеме.

Отмечается, что такая программа была известна в автомобильной отрасли, а позже появилась на рынке недвижимости. В этом случае трейд-ин означает сделку с застройщиком, при которой деньги от продажи старой квартиры идут в счет приобретения новой. При необходимости есть возможность доплаты или ипотеки. В Нижнем Новгороде трейд-ин недвижимости предлагали различные застройщики. Среди них ГК «Каркас Монолит». Программа сделок с применением взаимозачета между клиентом и застройщиком проходит в таких жилых комплексах, как «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк».

Руководитель отдела продаж нижегородского застройщика Кира Прописнова сообщает, что на данный момент квартирный трейд-ин становится все более популярным. Он позволяет быстро решить вопрос с покупкой нового жилья. Кроме того, это альтернатива обзавестись недвижимостью, если трудно накопить средства на покупку новой квартиры. При этом продавцу такой способ поможет сэкономить время. Так, застройщик может выкупить у собственника жилье за неделю, а после этого он сам продает его на рынке.

Сейчас такой сервис доступен только в Нижнем Новгороде. В случае квартирного трейд-ин объект недвижимости, выставленный на продажу, должен располагаться в доме высотой не менее четырех этажей. На нем не должно быть обременений или залога. При этом продаваемая квартира не должна стоить дороже покупаемой.

Вице-президент Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов Елена Соловьева рассказала, что люди могут и не иметь наличных средств в достаточном количестве для приобретения недвижимости. В таком случае можно обменять старую квартиру на новую. Отмечается, что 31 марта была совершена первая сделка купли-продажи квартиры по схеме трейд-ин. Ей воспользовалась местная жительница Марина Степанова, которая обменяла однокомнатную квартиру в Советском районе на двухкомнатную в ЖК «Анкудиновский Парк». Она доплатила меньше полумиллиона рублей.

Известно, что в конце 2021 года средняя стоимость за один квадратный метр в Нижнем Новгороде составила 116,5 тысячи рублей. По результатам этого же периода 2022 года средняя стоимость составила 133,6 тысячи рублей. Рост составил 12,7%. А средняя зарплата в Нижнем Новгороде меньше, чем ежемесячный платеж по ипотеке на максимальный срок 30 лет и по ставке 11,9%.