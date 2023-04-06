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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:10

Инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен по теории в Нижегородской области

Он был уволен со службы, теперь его ждет суд
Источник:kp.ru
Инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен по теории в Нижегородской области.

Инспектор ГИБДД попался на взятке за экзамен по теории в Нижегородской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Павлове Нижегородской области инспектор ГИБДД попался на взятке, за которую должен был принять экзамен на права «не глядя». Теперь уже бывшего полицейского ждет суд. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, это произошло в сентябре 2022 года в здании районного регистрационно-экзаменационного отдела «Павловский». Инспектор ГИБДД получил 60 тысяч рублей, за что должен был обеспечить двум курсантам положительную оценку на экзамене по теории правил дорожного движения. Однако действия его были пресечены сотрудниками СК, ФСБ и собственной безопасности МВД.

С занимаемой должности инспектор был уволен, на него завели дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Перед судом также предстанет посредник, который передавал деньги. Известно, что за свои услуги он получил 75 тысяч рублей.