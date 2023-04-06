Холодную воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодную воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 апреля. Отключения запланированы в Сормовском и Нижегородском районах. Об этом сообщает городское управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без холодной воды останется дом №93б на улице Большой Покровской. Воды не будет целый день, с 9.30 до 21.00.

В Сормовском районе аналогичное отключение запланировано в домах №1 и 2 по улице Пржевальского. Холодное водоснабжение будет прекращено на период с 10 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.