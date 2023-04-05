Свыше 12 млн рублей штрафов начислили генподрядчику метро в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Свыше 12 млн рублей штрафов за просрочку проектирования строительства метро от четырех до семи месяцев начислили генподрядчику – АО «Моспроект-3» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Главное управление по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода рассчитало подрядчику 12,1 млн рублей пени по 16 этапам изыскательных и проектных работ. Генподрядчик не выплатил неустойку, и она будет вычтена из оплаты работ.

В ГУММиД считают, что если генподрядчик сохранит и увеличит темп работ, то он может за месяц сократить отставание от графика.

Ранее мы сообщали, что на площади Сенной в Нижнем Новгороде начали заливать сваи и укреплять грунт.

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