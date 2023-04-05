Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 22 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 апреля состоится общегородской субботник в Нижнем Новгороде. В этом году он пройдет вместе с общероссийским. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

– Всех активных нижегородцев, представителей организаций, предприятий приглашаю принять участие, – сказал мэр города Юрий Шалабаев.

Отметим также, что месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде стартовал сегодня, 5 апреля. Хотя отдельные работы начались еще в 20 числах марта, когда стали позволять погодные условия. В некоторых районах города уже прошли проверки состояния благоустроенных территорий. Вскоре начнутся восстановительные работы.

По данным администрации Нижнего Новгорода, ежедневно по городу трудятся более 3 тысяч дворников и рабочих, а также задействованы более 400 единиц техники.

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