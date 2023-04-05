Захар Прилепин высоко оценил меры поддержки семей нижегородских участников СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Захар Прилепин высоко оценил губернаторские льготы, положенные участникам СВО из Нижегородской области. Слова благодарности Глебу Никитину писатель выразил в своем телеграм-канале.

– В Нижегородской области, где я прописан, всем участникам СВО положен ряд губернаторских льгот. Очень длинный ряд. Нигде такого, в подобном объёме, в России нет, – пишет Захар Прилепин.

Семья писателя теперь также находится под действием контракта и будет получать необходимые меры поддержки.

Захар Прилепин поблагодарил губернатора Нижегородской области и всех причастных за помощь военнослужащим и их семьям.

– Горжусь малой Родиной. Всем луганский росгвардейский привет, – добавил писатель.

Ранее «Комсомолка» писала, что Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. Он собрал спецподразделение, которое будет выполнять особые задачи.

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