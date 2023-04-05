Захар Прилепин высоко оценил меры поддержки семей нижегородских участников СВО
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Захар Прилепин высоко оценил губернаторские льготы, положенные участникам СВО из Нижегородской области. Слова благодарности Глебу Никитину писатель выразил в своем телеграм-канале.
– В Нижегородской области, где я прописан, всем участникам СВО положен ряд губернаторских льгот. Очень длинный ряд. Нигде такого, в подобном объёме, в России нет, – пишет Захар Прилепин.
Семья писателя теперь также находится под действием контракта и будет получать необходимые меры поддержки.
Захар Прилепин поблагодарил губернатора Нижегородской области и всех причастных за помощь военнослужащим и их семьям.
– Горжусь малой Родиной. Всем луганский росгвардейский привет, – добавил писатель.
Ранее «Комсомолка» писала, что Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. Он собрал спецподразделение, которое будет выполнять особые задачи.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!