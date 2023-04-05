Сотрудники ГАЗа требуют компенсаций от Volkswagen за уход из России. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сотрудники Горьковского автозавода требуют выплаты компенсаций от немецкого концерна Volkswagen, который ушел из России, из-за чего предприятие понесло многомиллиардные убытки. Об этом журналистам сообщил председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов.

По его словам, сейчас на заводе в Нижнем Новгороде простаивают мощности контрактной сборки на 140 тысяч легковых автомобилей в год, три тысячи человек лишились работы: сотрудники уже более года находятся в производственном простое. В связи с этим трудовой коллектив счел неприемлемым решение немецкого концерна закрыть производство в России, не исполнив при этом взятые на себя обязательства, и намерен отстаивать свою позицию.

- Наша цель – возобновить производство легковых автомобилей, возродить бренды ГАЗа и сохранить рабочие места и занятость людей, - заявил Евгений Морозов. - Мы планируем обратиться в Министерство промышленности и торговли России, чтобы производство в Нижнем Новгороде было возобновлено. Мы также надеемся, что Правительство РФ возьмет под контроль данную ситуацию и не позволит уйти компании Volkswagen из России, не вернув средства нашему предприятию для реализации нового проекта на площадях ГАЗа.

Напомним, Горьковский автозавод и немецкий концерн Volkswagen начали сотрудничество в 2011 году. На мощностях ГАЗа выпускали несколько моделей «Фольксвагенов» и «Шкоды». Однако в 2022 году немецкая компания объявила об уходе из России, и сейчас ГАЗ пытается отсудить неустойку, образовавшуюся в результате простоя производства.