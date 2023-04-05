Иван Носков: «Посылки и любые весточки из родного Дзержинска — это всегда большое событие для бойцов»

Глава города Дзержинска Иван Носков вернулся из служебной командировки в новые регионы России. Со 2 апреля вместе с руководителем фонда «Поволжье» Дмитрием Лытовым он находился в расположении одной из воинских частей, в которой проходят службу военнослужащие из Дзержинска. Глава города вручил военным боевые награды и передал посылки и гуманитарный груз.

Также делегация из Дзержинска посетила Белгородскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

«Встретился с нашими бойцами, поговорили о службе, о жизни в Дзержинске, о будущем. Ребята каждый день выходят на передовую, проявляют мужество и храбрость – это видно по наградам. Но тем не менее по дому они скучают, хотя, как настоящие мужчины, стараются не проявлять своих чувств. Посылки и любые весточки из родного Дзержинска — это всегда большое событие для бойцов. Так они понимают, что их ждут, поддерживают, в них верят. Поэтому и от них, и лично от себя благодарю всех, кто откликается на призыв о сборе гуманитарное помощи. Вы даже не представляете, насколько большое дело вы делаете!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Фонд «Поволжье» регулярно поставляет гуманитарную помощь в зону проведения СВО, помогает нуждающимся жителям ДНР и ЛНР продуктами и всем необходимым. В этот раз военнослужащим доставили пневмокаркасную палатку для мобильного ремонта техники, наборы инструментов, насосную станцию, бойлер, продукты, камуфляжную одежду, а также письма и рисунки от ребят из школ Дзержинска. Пневмокаркасную палатку передал ООО «Партнер», также в сборе груза участвовали ДЭМКА, поликлиника № 1, фонд «Дзержинск и мы», жители города.

«Фонд регулярно собирает гуманитарный груз для бойцов и жителей новых российских республик. Сейчас, например, объявлен сбор медикаментов. Из-за постоянных обстрелов со стороны противника есть пострадавшие среди местного населения, врачи работают с полной отдачей, но им нужны перевязочные материалы, лекарственные средства. В целом, отправляем и бытовые посылки с продуктами и одеждой, и необходимые для быта военнослужащих вещи: зимой отправляли печки, сейчас отвезли пневмопалатку для обслуживания техники, насосные станции, бойлеры, противодронное ружье, маскировочную одежду для разведчиков», – рассказал руководитель фонда «Поволжье» Дмитрий Лытов.

В ходе поездки делегация из Дзержинска посетила место гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, побывала в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Зугрэсе, встретилась с бойцами ОМОНа, главами администраций Харцызска и Троицко-Харцызска. Поездка завершилась в ЛНР, в конечной точке маршрута передали помощь разведчикам.

Отметим, глава города Дзержинска Иван Носков уже трижды посещал бойцов в частях расположения. Вместе с Иваном Носковым солдат навещали президент ассоциации промышленников и предпринимателей Дзержинска «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев, директор ООО «Химавто» Максим Орлов и депутат городской Думы Александр Терентьев. Кроме того, накануне Нового года при содействии делегации из Дзержинска для бойцов одной из воинских частей выступила группа «Черный квадрат».

Напомним, в Дзержинске работают четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68).

Пресс-служба администрации г. Дзержинска