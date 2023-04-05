Нижегородцы смогут сдать неработающую бытовую технику и электронику 9 апреля Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижегородцы смогут сдать на переработку недействующую бытовую технику и электронику 9 апреля. В городе в десятый раз состоится акция «Электронный сбор». Об этом сообщает команда «Нижний Новгород – экологическая столица».

На переработку можно сдать старые мобильные телефоны, провода, компьютерную технику, игровое и музыкальное оборудование, видеоустройства, бытовую технику, инструменты, электронные сигареты, сковороды и кастрюли.

Пункты приема будут работать с 13.00 до 15.00. Их оборудуют на стоянках перед центральными входами в Автозаводский и Сормовский парки. Также сдать технику и электронику можно на парковке ТЦ «Седьмое небо», у экостанции ТЦ «Мега», за Средным рынком на улице Крупской, у ТРЦ «Жар-птица» со стороны площади Советской.

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