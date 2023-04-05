74 машины скорой помощи получили медучреждения Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Медицинские учреждения Нижегородской области получили 74 новые машины скорой помощи 5 апреля. Об этом глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам Никитина, это одно из крупнейших поступлений машин неотложки за последние годы. 12 из них были закуплены в начале года для небольших населенных пунктов, а теперь за счет областных средств приобретено еще 62 «скорых».

Новенькие «ГАЗели», оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием, отправятся в 22 района Нижегородской области. Они будут работать в Ардатовском, Балахнинском, Богородском, Большемурашкинском, Вадском, Гагинском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, Кстовском, Лукояновском, Павловском и Сеченовском муниципальных округах, а также в Арзамасе, Воротынце, Выксе, Дзержинске, Кулебаках, Навашине, Нижнем Новгороде, на Бору и в Сокольском.

Новый автотранспорт позволит повысить качество оказания медицинской помощи, поможет улучшить условия работы персонала, а также сократит время, которое бригада медиков проводит в пути до пациентов.

Напомним, в сентябре 2022 года медицинские организации Нижегородской области получили 52 новые машины скорой помощи. Во время торжественной церемонии передачи автомобилей министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов пообещал, что течение ближайших двух с половиной лет в регионе будет полностью обновлен практически весь автопарк скорой помощи.