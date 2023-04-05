Нижегородская полиция проводит проверку из-за подростков, утопивших в пруду карусель

Фото: Городской округ город Выкса.

Полиция организовала проверку из-за подростков, утопивших карусель в пруду в Выксе. Вандализм произошел вечером 1 апреля на набережной Межонского пруда. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

– Заявление от главы местного самоуправления по факту порчи муниципального имущества подростками поступило 3 апреля, – уточнили в ведомстве. – В настоящее время проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Напомним, что двое мальчишек дождались, когда все люди разойдутся, а потом стали выкорчёвывать карусель с детской площадки. Юные вандалы скатили новенькую карусель прямо в водоём и уверенно скрылись с «места преступления». Правда, ребята не учли того, что за происходящим на общественном пространстве следят с помощью камер видеонаблюдения.

Специалисты достали карусель из пруда в понедельник и отправили на ремонт.

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