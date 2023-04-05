Нижегородские юбиляры семейной жизни смогут подать заявления на выплаты с 10 апреля
Фото: Мария ЛЕНЦ
Нижегородцы смогут подать заявления на получение выплаты в связи с юбилеем совместной жизни с 10 апреля 2023 года. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.
Для получения денежных средств супругам необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту регистрации. С собой нужно взять паспорта и свидетельство о заключении брака.
В ноябре 2022 года мы сообщали, что нижегородские юбиляры семейной жизни будут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 2023 года. Денежные средства будут предоставлены супругам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет.
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