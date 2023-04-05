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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:32

Помощник механика утонул, упав в воду с теплохода на Бору

Проводится расследование несчастного случая
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Помощник механика утонул, упав в воду с теплохода на Бору.

Помощник механика утонул, упав в воду с теплохода на Бору.

Фото: Александр КОЦ

В Борском районе помощник судового механика погиб, упав с теплохода в воду. Об этом сообщает Госинспекция по труду в Нижегородской области.

Трагедия случилась 3 апреля около 16 часов в затоне Памяти Парижской Коммуны на Бору. 47-летний сотрудник ООО «Нева», переходя по мостикам между теплоходами, упал в воду и утонул.

По факту несчастного случая начало расследование, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Похожий случай произошел год назад в Воротынском районе. Мужчина упал в Волгу и утонул, пытаясь перепрыгнуть с паромной переправы на рядом стоящее судно.