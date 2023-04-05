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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:20

Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку рядом с «Копосовской дубравой»

Территория является памятником природы регионального значения
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку рядом с «Копосовской дубравой»

Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку рядом с «Копосовской дубравой»

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Нижегородский районный суд обязал администрацию города ликвидировать свалку рядом с «Копосовской дубравой». Об этом сообщается на сайте Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Прокуратура установила, что несанкционированная свалка отходов размещена рядом с памятником природы регионального значения в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Чтобы это нарушение устранили, природоохранный прокурор обратился в суд. Тот признал его требованиями законными.

Отметим, ликвидация свалки у «Копосовской дубравы» находится на контроле природоохранной прокуратуры.

В феврале мы сообщали, что завершены работы по ликвидации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

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