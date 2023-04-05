Нижегородцы протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик» Фото: Олег УКЛАДОВ

Услугу «Запись в первый класс в один клик» протестировали в Нижегородской области. По словам заместителя губернатора региона Егора Полякова, проект автоматически формирует заявку на зачисление ребенка в первый класс в школу по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Если же родители хотят выбрать школу не по месту жительства, необходимо будет составить новое заявление. Проактивный сервис сводит до минимума время, необходимое для его подачи, – рассказал Егор Поляков.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов отметил, что первыми новый сервис протестировали жители поселка Красные Баки. Родителям будущих первоклассников приходила на «Госуслуги» уже заполненная форма заявления на поступление их детей в школу по месту проживания. Заявку оставалось только одобрить.

Напомним, в первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если ребенок младше или старше указанного возраста, то вопрос о зачислении решается в индивидуальном порядке с администрацией школы.

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