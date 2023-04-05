Финал “Естественно-научного триатлона” для школьников пройдет в Технопарке Мининского 8 апреля

В Мининском университете 8 апреля пройдет финал конкурса по “Естественно-научному триатлону”. Школьникам предстоит проверить свои знания по химии, физике и биологии и провести ряд научных экспериментов. В Технопарке вуза встретятся более 150 учеников 7-9 классов – представителей 9 команд нижегородских школ. В 2023 году педагогический университет впервые проводит “Триатлон” совместно с департаментом образования Нижнего Новгорода.

Виктор Сдобняков, ректор вуза, обозначает цель конкурса как повышение интереса школьников к естественно-научным дисциплинам, а также раннюю профориентацию.

- Только через практику можно повысить интерес ребенка к изучению науки, - считает он. - Проведение научного эксперимента оставляет в памяти школьника яркое впечатление, ведь он сам совершает открытие. Именно поэтому финал конкурса проходит в Технопарке вуза, где есть все необходимое для вовлечения в науку детей. Наша задача, как педагогического вуза, показать ребятам возможности самореализации в современном мире, а также расширить их представление о современных профессиях.

Победитель будет определен по результатам решения предметных кейсовых заданий. Оценивать школьников будут представители естественно-географического и физико-технологического факультетов Мининского университета.

Напомним, 9 апреля 2023 года пройдет День открытых дверей на естественно-географическом факультете Мининского университета. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина