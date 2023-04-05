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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:40

Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области

Кандидатов, прошедших отбор, пригласят на собеседование с губернатором
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области

Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конкурс на должность министра образования и науки Нижегородской области стартовал 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Претенденты на пост пройдут два отборочных этапа. Они должны будут подробно рассказать о себе, пройти тестирование и углубленную диагностику, защитить управленческий кейс, а также проект развития науки и образования.

Кандидатов, успешно прошедших все этапы, пригласят на собеседование с губернатором Нижегородской области, по результатам которого будет принято решение о назначении на пост министра или включении в резерв кадров «Команды правительства».

– Руководителю ведомства потребуется работать по уже имеющимся направлениям и предлагать новые решения. Конкурсный отбор позволит кандидатам представить свое видение развития отрасли, рассказать об идеях и проектах, – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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