Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конкурс на должность министра образования и науки Нижегородской области стартовал 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Претенденты на пост пройдут два отборочных этапа. Они должны будут подробно рассказать о себе, пройти тестирование и углубленную диагностику, защитить управленческий кейс, а также проект развития науки и образования.

Кандидатов, успешно прошедших все этапы, пригласят на собеседование с губернатором Нижегородской области, по результатам которого будет принято решение о назначении на пост министра или включении в резерв кадров «Команды правительства».

– Руководителю ведомства потребуется работать по уже имеющимся направлениям и предлагать новые решения. Конкурсный отбор позволит кандидатам представить свое видение развития отрасли, рассказать об идеях и проектах, – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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