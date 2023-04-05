Более 40 нижегородских сотрудников АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в донорской акции

Более 40 сотрудников акционерного общества «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в донорской акции «Энергия жизни» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было приурочено к 30-летию ПАО «Транснефть», сообщает пресс-служба компании.

На предложение стать донорами откликнулся 41 доброволец из производственного филиала предприятия – Центра промышленной автоматизации, расположенного в Нижнем Новгороде. В общей сложности они сдали почти 30 литров крови и ее компонентов. Многие принимали участие в подобной акции уже не в первый раз.

Процедуру проводили выездные медицинские бригады на базе передвижных мобильных комплексов заготовки крови. В Нижегородской области акцию традиционно провели совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой.

«Транснефть-Верхняя Волга» регулярно проводит мероприятия по сбору крови во всех регионах ведения производственной деятельности. В прошлом году в донорских акциях приняли участие более 400 сотрудников из Нижегородской, Московской, Рязанской, Псковской областей и Республики Марий Эл. Всего в центры заготовки было отправлено 200 литров крови и её компонентов.