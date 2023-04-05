Водитель аппарата губернатора Нижегородской области разбил монитор на мойке

Полиция проводит проверку. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородец разбил монитор на мойке самообслуживания, расположенной на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, сообщение об этом инциденте поступило 1 апреля.

- На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Гражданин 1961 года рождения был привлечен к административной ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сообщили в пресс-службе.

На автобазе управления делами правительства Нижегородской области «Комсомолке» уточнили, инцидент произошел с их водителем:

Данная ситуация произошла с водителем Автобазы управления делами правительства Нижегородской области в его выходной день, когда он приехал на автомойку на личном автомобиле. Его действия будут квалифицированы правоохранителями.

К слову, в настоящее время полиция проводит проверку по факту порчи имущества на автомойке.