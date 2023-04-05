30 территорий Нижнего Новгорода участвуют в голосовании за благоустройство в 2024 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
30 общественных пространств Нижнего Новгорода участвуют в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2024 году. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода, подписанном мэром Юрием Шалабаевым от 3 апреля.
Напомним, с 15 апреля стартует голосование за территории города, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, по программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».
Всего в перечне представлены 30 пространств, по несколько из каждого района города. Нижегородцы могут сделать выбор в пользу одного объекта, проголосовав на сайте golosZa.ru до 31 мая 2023 года.
Общественные территории Нижнего Новгорода, участвующие в рейтинговом голосовании
Автозаводский район
- Парк имени 777-летия города Нижнего Новгорода;
- Территория у дома №54 по улице Космической;
- Территория ограниченная бульваром имени Коноваленко, домами №36, 38 по проспекту Ильича и домом №35а по проспекту Кирова;
- Сквер по улице Бахтина у дома №1а;
- Сквер по улице Нагулинской, между домами №26а и №25а (поселок Нагулино);
- Сквер на пересечении улицы Третьяковской и улицы Петрозаводской (поселок Гнилицы);
- Территория в районе дома №9 поселка Мостоотряд;
- Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский».
Канавинский район
- Улица Сергея Акимова (участок у домов №3, 4);
- Улица Советская - улица Марата - Метромост - улица Ивана Романова;
- Московское шоссе - Московское шоссе, 248 (школа №98) - улица Металлистов;
- Переулок Камчатский - улица Ухтомского - улица Рижская - улица Декабристов;
- Территория вдоль бульвара Мещерский.
Ленинский район
- Сквер Памяти (проспект Ленина, дом №41);
- Улица Кировская, 14;
- Улица Кировская, 5.
Московский район
- Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ поселка Левинка (в границах улицы Левинка, д. 9, 51б);
- Сквер имени Героя Рябцева (улица Рябцева дом №1а).
Нижегородский район
- Касьяновский овраг;
- Площадь Благовещенская;
- Сквер по улице Ильинской;
- Сквер у Зачатьевской башни.
Приокский район
- Сквер (между кварталами №9 и 13, кварталы в границах улицы Суворова поселка Новинки).
Сормовский район
- Сквер «Дружба» по улице Исполкома;
- Улица Культуры;
- Сквер «Валерия Иконникова»;
- Бульвар (бульвар Юбилейный, дом №32 - перед ДК «Красное Сормово»);
- Зеленая зона вдоль реки Параши по улице Никиты Рыбакова;
- Бульвар Победы;
- Сквер Николая Жаркова
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!