30 территорий Нижнего Новгорода участвуют в голосовании за благоустройство в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 общественных пространств Нижнего Новгорода участвуют в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2024 году. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода, подписанном мэром Юрием Шалабаевым от 3 апреля.

Напомним, с 15 апреля стартует голосование за территории города, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, по программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».

Всего в перечне представлены 30 пространств, по несколько из каждого района города. Нижегородцы могут сделать выбор в пользу одного объекта, проголосовав на сайте golosZa.ru до 31 мая 2023 года.

Общественные территории Нижнего Новгорода, участвующие в рейтинговом голосовании

Автозаводский район

- Парк имени 777-летия города Нижнего Новгорода;

- Территория у дома №54 по улице Космической;

- Территория ограниченная бульваром имени Коноваленко, домами №36, 38 по проспекту Ильича и домом №35а по проспекту Кирова;

- Сквер по улице Бахтина у дома №1а;

- Сквер по улице Нагулинской, между домами №26а и №25а (поселок Нагулино);

- Сквер на пересечении улицы Третьяковской и улицы Петрозаводской (поселок Гнилицы);

- Территория в районе дома №9 поселка Мостоотряд;

- Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский».

Канавинский район

- Улица Сергея Акимова (участок у домов №3, 4);

- Улица Советская - улица Марата - Метромост - улица Ивана Романова;

- Московское шоссе - Московское шоссе, 248 (школа №98) - улица Металлистов;

- Переулок Камчатский - улица Ухтомского - улица Рижская - улица Декабристов;

- Территория вдоль бульвара Мещерский.

Ленинский район

- Сквер Памяти (проспект Ленина, дом №41);

- Улица Кировская, 14;

- Улица Кировская, 5.

Московский район

- Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ поселка Левинка (в границах улицы Левинка, д. 9, 51б);

- Сквер имени Героя Рябцева (улица Рябцева дом №1а).

Нижегородский район

- Касьяновский овраг;

- Площадь Благовещенская;

- Сквер по улице Ильинской;

- Сквер у Зачатьевской башни.

Приокский район

- Сквер (между кварталами №9 и 13, кварталы в границах улицы Суворова поселка Новинки).

Сормовский район

- Сквер «Дружба» по улице Исполкома;

- Улица Культуры;

- Сквер «Валерия Иконникова»;

- Бульвар (бульвар Юбилейный, дом №32 - перед ДК «Красное Сормово»);

- Зеленая зона вдоль реки Параши по улице Никиты Рыбакова;

- Бульвар Победы;

- Сквер Николая Жаркова

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