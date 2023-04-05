Глеб Никитин представил Путину предложения по развитию промышленности в России. Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту Владимиру Путину предложения по развитию промышленности в России. Свой доклад он изложил на заседании президиума Госсовета 4 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона предложил точечно направлять финансирование в сфере промышленности на решение определенных задач: поддержку проведения НИОКР по критической продукции, создание инжиниринговых центров, докапитализацию Фонда развития промышленности и так далее.

Также губернатор считает, что необходимо увеличить объем региональной субсидии на поддержку промышленности.

- Средний размер субсидии региону составляет около 50 миллионов рублей в год. Этого явно недостаточно, и считаем целесообразным увеличить объём поддержки, - сказал Никитин.

В числе прочего нижегородский губернатор также озвучил предложения по дополнительному регулированию импорта – в частности, по повышению утилизационного сбора на автомобили.

- В рамках сегодняшнего заседания Президиума Госсовета озвучили более 20 предложений. Стратегически Владимир Владимирович поддержал видение регионов, поэтому не сомневаюсь, что в ближайшее время вопросы будут проработаны, а затем будет принят комплекс мер, который стимулирует развитие промышленности! – сказал Глеб Никитин по итогам встречи.