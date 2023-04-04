Митрополит Георгий призвал нижегородцев молитвенно поддержать братию Киево-Печерской лавры ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская епархия Русской Православной Церкви»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий призвал православных нижегородцев поддержать молитвами братию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

– Призываем вас молитвенно поддержать братию Киево-Печерской лавры и ее наместника Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Вышгородского и Чернобыльского, в стоянии в правде Божией и вере Христовой, – сказал митрополит Георгий.

Он напомнил, что духовная жизнь Нижегородской области связана с Киевской лаврой. Князь Георгий Всеволодович основал Нижний Новгород в месте, напоминавшем ему киевские горы. Александра Дивеевская, получив благословение старцев Киево-Печерской лавры, основала в Дивееве Четвертый удел Богородицы.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен