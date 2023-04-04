Нижегородцы смогут проголосовать за территории, которые благоустроят в 2024 году
Фото: Андрей АБРАМОВ
Голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Общественные территории, подлежащие благоустройству по программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» определяются по итогам рейтингового голосования в каждом районе города. Нижегородцы могут выбрать территорию с 15 апреля по 31 мая 2023 года на сайте golosZa.ru.
Напомним, Нижний Новгород вошел в топ-5 крупных городов Российской Федерации по комфортной жизни.
Ранее мы сообщали, что Волжскую набережную в Нижнем Новгороде планируют благоустроить этим летом. На приведение территории в порядок направят более 36 млн рублей.
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