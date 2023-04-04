Проректорский состав ННГУ имени Лобачевского обновился ФОТО: пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

Состав проректоров ННГУ имени Н.И. Лобачевского обновился 4 апреля. Его представил исполняющий обязанности ректора Олег Трофимов на заседании деканов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

– Эти высококвалифицированные специалисты, а у каждого за плечами серьёзный бэкграуд, приходят для решения важной общей задачи – выявить слабые точки, проанализировать ситуацию и сделать уверенный шаг вперёд, – отметил Олег Трофимов.

Никита Авралев, ранее занимавший должность проректора по стратегическому развитию в Северо-Кавказском федеральном университете, назначен проректором ННГУ в той же области.

Бывший глава нижегородского УФНС Виктор Большаков стал проректором по экономике и финансам.

Михаил Грязнов занял должность проректора по научной и инновационной деятельности. Ранее он являлся заместителем директора Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ. А заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета Университета Лобачевского Алексей Мартынов стал проректором по учебной деятельности.

Кадровой работой ННГУ будет заниматься бывший заведующий кафедрой политологии ИМОМИ Сергей Старкин.

Проректором по административно-хозяйственной работе назначен Александр Сычев.

На прежних должностях остались проректор по молодёжной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию Александр Бедный.

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