Зоозащитники выступают за гуманное обращение с животными. Фото: Александр ГЛУЗ

Автопробег «Против эвтаназии животных» состоится в Нижнем Новгороде 9 апреля, сообщают организаторы из «Зоопатруля». В 12:00 участники соберутся у «Метеора» в Сормовском парке, а в 13:00 они проедут по улицам города, привлекая внимание к проблеме усыпления бездомных кошек и собак.

- Всех неравнодушных приглашаем принять участие в автопробеге. Мы за гуманный вектор развития России. Мы за отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Мы против их убийства, - считают зоозащитники.

Желающие принять участие в мероприятии и узнать все подробности, могут связаться с организаторами по телефону: +7 (953) 567-08-90.