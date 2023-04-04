Финансирование высокотехнологичной медпомощи по ОМС планируют увеличить в Нижегородской области на 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финансирование высокотехнологической медицинской помощи по ОМС планируют увеличить в Нижегородской области на 30 процентов. Об этом сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В прошлом году на эти цели было направлено 2,3 млрд рублей. В 2023 году объем финансирования может достичь 3 млрд рублей.

В этом году за счет ТФОМС планируют увеличить количество оказания высокотехнологичной помощи до 15 000 случаев. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Нижегородцам в 2023 году уже проведено 629 таких операций.

По словам руководителя территориального фонда ОМС по Нижегородской области Светланы Ермоловой, высокотехнологичная медпомощь в регионе доступна по 18 направлениям, среди которых операции на сердце и сосуды наиболее востребованы.

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