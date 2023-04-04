В «Нижновэнерго» готовы к прохождению весеннего паводка.

В период активного таяния снега энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» проводят комплекс подготовительных мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой работы электросетевых объектов.

Сотрудниками филиала организованы регулярные обходы и осмотры электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период в Нижегородской области. Особое внимание всегда уделяется переходам воздушных линий (ВЛ) электропередачи через реки, участкам ВЛ, расположенным в потенциальных зонах подтопления. На весь период паводка под контролем также находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально-значимых объектов.

В местах возможных разливов рек будет проверено состояние фундаментов опор и защит оснований опор от ледохода, подготовлены к пропуску талых вод дренажные устройства и водоотводные каналы, произведена ревизия средств для откачки воды из кабельных каналов подстанций, обеспечен отвод талых вод от зданий электроустановок и подземных коммуникаций.

На территориях подстанций организована расчистка от снега и его своевременный вывоз.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в филиале к оперативному реагированию готовы 224 бригады: 827 энергетиков и 383 единиц спецтехники. Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении «Нижновэнерго» находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Все мероприятия энергетики проводят во взаимодействии с гидрометеорологическими службами, ГУ МЧС России по Нижегородской области и местными органами власти.