В Нижегородской области АО «Транснефть-Верхняя Волга» диагностировало трубопроводы

АО «Транснефть-Верхняя Волга» диагностировало трубопроводы в Нижегородской области.

В период с января по март 2023 года АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило диагностическое обследование 15 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 282 км в пяти регионах страны. Мероприятия затронули территории Нижегородской области, Москвы, Московской и Владимирской областей, а также республики Марий-Эл.

- Были обследованы семь участков магистральных нефтепроводов и восемь участков нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано семь подводных переходов общей протяженностью 30 км через реки и малые водотоки, - рассказали специалисты компании. - При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы, предназначенные для выявления дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений стенок трубы до повреждений изоляционного покрытия.

Кроме того, за три месяца проведено диагностическое обследование семи резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 72,5 тысяч кубометров. Выполнена зачистка от донных отложений пяти резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах предприятия.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.