Фальсифицированное масло и сметану нашли в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижегородской области обнаружили фальсифицированное масло и сметану, произведенные во Владимирской области. В их составе были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, не заявленные на упаковке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала «ВНИИЗЖ».

Известно, что выявленные образцы были обнаружены во время проведения мониторинга качества продуктов питания.

- Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» и доведены до Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл для принятия мер реагирования, - сообщили в ведомстве.

В соответствии с законодательством, использование растительных жиров не запрещено, если это указано на упаковке. Однако если продажа такой продукции ведется под видом 100%-ной молочно продукции, то это является фальсификатом. За это грозит штраф до полумиллиона рублей.