Фальсифицированное масло и сметану нашли в Нижегородской области.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Нижегородской области обнаружили фальсифицированное масло и сметану, произведенные во Владимирской области. В их составе были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, не заявленные на упаковке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала «ВНИИЗЖ».
Известно, что выявленные образцы были обнаружены во время проведения мониторинга качества продуктов питания.
- Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» и доведены до Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл для принятия мер реагирования, - сообщили в ведомстве.
В соответствии с законодательством, использование растительных жиров не запрещено, если это указано на упаковке. Однако если продажа такой продукции ведется под видом 100%-ной молочно продукции, то это является фальсификатом. За это грозит штраф до полумиллиона рублей.