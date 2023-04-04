Виктор Большаков стал проректором ННГУ по финансам ФОТО: сайт УФНС по Нижегородской области

Бывший глава нижегородского УФНС Виктор Большаков назначен проректором Университета имени Н.И. Лобачевского. Он будет руководить финансовым блоком. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на личный источник в ННГУ.

Напомним, Виктор Большаков покинул должность руководителя УФНС по Нижегородской области в марте. Он возглавлял нижегородскую налоговую службу с 2018 года.

В начале марта мы сообщали, что вечером 1 марта в университет пришел приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о расторжении трудовых отношений с ректором Еленой Загайновой. А после ННГУ имени Н.И. Лобачевского расторг трудовые договоры с проректорским составом.

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