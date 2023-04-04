Новый малоэтажный ЖК «Смородина» построят на Автозаводе к 2027 году. ФОТО: ННДК

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется построить новый малоэтажный ЖК «Смородина». Почти все дома в нем будут построены в форме буквы «П».

- Жилой комплекс комфорт-класса, получивший название «Смородина», разместится недалеко от памятника природы Малышевские гривы, - сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на девелопера. – Новый жилой комплекс будет представлять собой благоустроенный микрорайон из 11 четырехэтажных домов, конфигурация которых позволит создать уютную и безопасную среду.

Уже известно, что почти все дома в новом жилом комплексе будут построены в форме буквы «П». В проекте соединится домашняя атмосфера с современными решениями – внутренний двор будет полностью закрыт с трех сторон. Там будут располагаться игровые и досуговые зоны, полностью свободные от машин. Также там будут созданы спортивные и детские площадки, велодорожки и места для тихого отдыха. Особое место займут зеленые уголки с многочисленными деревьями и кустами.