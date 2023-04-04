Родительское онлайн-собрание состоится в Нижегородской области 5 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Онлайн-собрание для родителей нижегородских школьников пройдет 5 апреля в 18.30. Трансляция мероприятия будет доступна в паблике министерства образования и науки Нижегородской области «Образование52» во Вконтакте. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Главной темой встречи станет подготовка к экзаменам 2023 года. Обсуждаться также будут проведение школьных выпускных, реализация проекта «Пушкинская карта» и организация летней оздоровительной деятельности.

На вопросы нижегородцев ответят заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, исполняющая обязанности министра образования и науки региона Ирина Кизилова, а также начальники управлений образования Балахнинского, Богородского и Кстовского районов, городов Бор, Дзержинск и Нижний Новгород.

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