Ремонт на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области возобновится 10 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановый ремонт на федеральной трассе М-7 «Волга» возобновится в Нижегородской области 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

На участке с 341 по 365 км в Володарском районе заменят асфальт и знаки, обновят остановки и пешеходные переходы, а также отремонтируют освещение.

Новое износостойкое асфальтобетонное покрытие уложат на участках в Кстовском и Лысковском районах, а также у Воротынца. Кроме того, там сделают разметку и укрепят обочины.

Полностью обновят покрытие от Ветчка до поворота на Лавровку в Кстовском районе. В этом и следующем году отремонтируют участки в Дзержинске и на обходе Нижнего Новгорода.

Отметим, что уже проводится ремонт моста через Оку на 413-414 км. К плановым работам готовятся и на путепроводе, расположенном у села Вязовка.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород отмечает, что на участках будут введены ограничения движения. Максимальная скорость вне населенных пунктов не должна превышать 50 км в час, в населенных пунктах – 40 км в час.

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