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НовостиСпорт4 апреля 2023 7:54

ФК «Пари НН» объявил об увольнении Артема Горлова с поста главного тренера

Новым главным тренером нижегородцев станет Сергей Юран
Мария СОРОКИНА
Артем Горлов покидает нижегородский клуб. Фото: "Пари НН".

Артем Горлов покидает нижегородский клуб. Фото: "Пари НН".

Артем Горлов покидает пост главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Как говорится в сообщении, клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

- ФК «Пари НН» благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути, - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, Артем Горлов возглавил тренерский штаб нижегородцев во время зимнего перерыва в РПЛ. На этом посту специалист сменил Михаила Галактионова.

Под руководством Горлова «Пари НН» разместился на 13 строчке РПЛ. Одним из ярких моментов стало техническое поражение от «Торпедо».

В настоящее время известно, что новым главным тренером нижегородцев станет Сергей Юран.