100 км трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области в ближайшие два года

В текущем году в том числе за счет средств, поступающих от госсистемы «Платон», будут отремонтированы шесть участков трассы М-7 «Волга». В частности, завершится ремонт участка с 341-го по 365-й км в Володарском районе. В прошлом сезоне к нормативам привели отрезок с 341 по 346 км. На этот год в плане оставшийся отрезок с 347-го по 365-й км. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, здесь обновят инфраструктуру дороги: заменят знаки, приведут в порядок остановки и пешеходные переходы, отремонтируют линии освещения.

Помимо этого, начнутся ремонт участков с 474-го по 490-й км в Кстовском и Лысковском районах, а также с 552-го по 558-й км у Воротынца. Дорожники отфрезеруют изношенный асфальт, устранят пучины, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое износостойкое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см, нанесут разметку и укрепят обочины асфальтогранулятом.

Государственная система «Платон» - один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 220 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано сотни мостов и тысячи километров дорог. Одним из крупнейших объектов стал Борский мост в Нижнем Новгороде. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог, из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд руб., из них 3,6 млрд — за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Участок трассы Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров», на котором построен Борский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 777 тысяч российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали более 1,7 млн фур, в частности, все грузоперевозчики Приволжья, отмечают в компании-операторе. В лидерах по регистрации транспортных средств в регионе – Татарстан (56 тыс. грузовиков), Самарская (28 тыс.), Нижегородская (27 тыс.), Саратовская (17 тыс.) и Оренбургская области (15 тыс.).

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, отмечает Росавтодор, госсистема «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок. Так, из 777 тысяч владельцев большегрузов 69% - физические лица, 24% - юрлица и 7% - индивидуальные предприниматели.

Статистика, собираемая «Платоном», в частности информация о загруженности трасс, позволяет Росавтодору более точно планировать ремонт и расширение дорог. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-7 – вторая по загруженности дорога среди всех федеральных трасс. На «Волгу» приходится почти 5% пробега 12-тонных грузовиков.

Именно М7 из-за кратчайшего расстояния между Москвой и восточными регионами является основной автодорогой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Трасса проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Протяжённость магистрали составляет 1351 километр.

Благодаря государственной системе «Платон» в России появилась достоверная юридически значимая статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Именно в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, в прошлом году Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». Первыми пятью лауреатами стали X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group), автотранспортное предприятие розничной сети «Магнит», ГК «Деловые Линии», «Дентро» и ПЭК.

Фото: Росавтодор