Торжественный запуск фонтана на площади Минина и Пожарского состоится в последнюю пятницу апреля

АО «Нижегородский водоканал» в рамках акции «Встречаемся у фонтана» предлагает нижегородцам поделиться личными историями, связанными с главным городским фонтаном на площади Минина и Пожарского. Это могут быть как романтические истории (всем известно, что главный городской фонтан – место встреч и свиданий), так и просто интересные истории, связанные с одной из главных и старейших городских достопримечательностей. Наличие иллюстраций и фото приветствуется. Лучшие истории появятся в корпоративных медиа компании и средствах массовой информации региона.

Для участия в акции необходимо направить свою историю и иллюстрации (при наличии) с пометкой «У фонтана» на адрес пресс-службы АО «Нижегородский водоканал» или в личные сообщения сообщества компании в социальной сети Вконтакте. Истории, опубликованные в комментариях сообщества к участию в конкурсе приняты не будут. Также будут отклонены истории, содержащие нецензурную брань, признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждения ненависти по какому-либо признаку, вражды, унижения чести и достоинства человека.

Акция проходит в преддверии традиционного мероприятия АО «Нижегородский водоканал» - торжественного запуска фонтана на площади Минина и Пожарского, которое проводится в последнюю пятницу апреля. Ежегодно открытию предшествует серьезная работа по расконсервации фонтана, ревизии оборудования и пуско-наладке.

Нижегородский водоканал предлагает поделиться историями, связанными с фонтаном на площади Минина

Справка

Главный городской фонтан на площади Минина и Пожарского был запущен 01 октября 1847 года одновременно с первым в Нижнем Новгороде водопроводом. В 19 веке фонтан не был украшением, а служил для жителей города главной точкой водоразбора.

В 20 веке фонтан на площади Минина и Пожарского несколько раз реставрировался. В 1990-х годах была построена подземная часть и насосные станции, а c 2007 года фонтан оборудован подсветкой, работающей с 20:00 до 01:00. На данный момент в конструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода используется комплекс новейших технологических решений. Установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект «танцующего» фонтана.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»