Свыше 5 миллиардов рублей выделили в Нижегородской области на закупку лекарств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Нижегородской области выделено свыше 5 миллиардов рублей на закупку лекарств. Об этом в эфире телеканала Вместе. РФ сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Бюджет обеспечениями лекарственными средствами в Нижегородской области составляет 5,2 миллиарда рублей. Это очень большие средства, которые еще никогда в историческом прошлом не выделялись на лекарственные препараты, - отметил министр. - Но и в этой истории надо найти грамотный баланс. Потому что возникают определенные болезни, их начинают диагностировать. И эти болезни требуют сверхзатрат – например, лечение одного пациента может обходиться свыше 50 миллионов рублей. В результате, тот регион, который идет на лечение таких пациентов, потом замечает, что все больше людей с такими диагнозами сюда переезжают – покупают квартиру, прописываются и получают права на обеспечение лечения. Вот такие сверхзатратные направления нужно переносить на федеральный уровень, чтобы от активности региона не зависела вынужденная миграция населения по территории РФ.

Между тем, в настоящее время на федеральный уровень передано обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями. Правда, пока это лечение финансируется федеральным бюджетом только до 19 лет. Сейчас прорабатывается вопрос продолжения финансирования и после этого возраста.