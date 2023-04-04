1,8 миллиардов рублей потратят на расселение аварийного жилья в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году на расселение аварийного жилья в Нижнем Новгороде потратят 1,8 миллиардов рублей. Всего в городе в этом году планируется расселить 108 аварийных домов на 1108 квартир.

- В этом году в Нижнем Новгороде планируется закончить расселять дома, которые были признаны аварийными в 2012-2016 годах, - сообщает NewsNN со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода. – Уже в прошлом году в городе было расселено 24 аварийных дома, в которых проживало свыше 1500 человек. На эти цели было потрачено 2,7 миллиарда рублей.

Планируется, что вслед за этим в городе начнут расселять многоквартирные дома, признанные аварийными в 2017-2021 годах.

- Горожане, которые живут в муниципальных квартирах, получат аналогичное по площади жилье, - сообщили в департаменте. – А вот собственники квартир получат компенсационные выплаты. При этом стоимость квадратного метра может варьироваться от 72 до 130 тысяч рублей.