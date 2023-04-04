Застройщика ЖК «Окский берег» будут судить за присвоение 1,3 млрд рублей. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет застройщик жилого комплекса «Окский берег», обманувший почти 800 дольщиков на 1,3 млрд рублей. Генеральный директор строительных фирм Сатиш Калра обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса – «злоупотребление полномочиями с причинением существенного вреда, повлекшее тяжкие последствия», «мошенничество» и «присвоение в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С августа 2015 по декабрь 2018 года Карла являлся генеральным директором ООО «Капстройинвест» и ООО «ЭкоГрад», который выступали застройщиками малоэтажного ЖК «Окский берег» в Новинках. Они должны были возвести 23 дома и необходимую инфраструктуру. Однако застройщик так и не выполнил своих обязательств перед почти 700 дольщиками, вложившимися в строительство. Карла неоднократно снимал деньги со счетов своих компаний и тратил их на свои нужды, не предоставляя никаких отчетов.

В 2018 году недобросовестный гендиректор «продал» некоей фирме земельный участок площадью более 1,4 тысячи кв.м., распоряжаться которым он не имел законных оснований. Он заключил договор купли-продажи, получив 1,2 млн рублей, но свои обязательства также не выполнил.

Гражданским истцом в суде выступает публично-правовая компания «Фонд развития территорий», которая занималась восстановлением прав обманутых дольщиков ЖК «Окский берег». Уголовное дело передано в Приокский районный суд для рассмотрения по существу.